Alicia Keys en el homenaje de Kobe Bryant en los Grammys.

La Gala número 62 de los Premios Grammys rindió varios homenajes a Kobe Bryant, estrella de la NBA que había muerto ese mismo día en un accidente de helicóptero en la ciudad de Los Angeles.

En un momento de la ceremonia , las grandes figuras de la música le dedicaron un emotivo minuto de silencio a Kobe Bryant en cuestión de su memoria.

Alicia Keys y Boyz II Men le dedicaron una emotiva canción a Kobe Bryant, lo mismo que John Legend y DJ Khaled.

Aquí el video.