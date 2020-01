El accidente en que perdió la vida Kobe Bryant. (REUTERS).

El ex basquetbolista estrella de la NBA Kobe Bryant, de 41 años de edad, y la segunda de sus cuatro hijas, Gianna, de apenas 13 años, fallecieron trágicamente este domingo tras un accidente de helicóptero en Calabasas (estado de California, en Estados Unidos), con otras siete personas que viajaban hacia el norte de Los Angeles para participar de un partido de básquet femenino.

Noticias relacionadas

Las autoridades locales prosiguen con la investigación para poder establecer las causas del accidente del helicoptero Sikorsky S-76, fabricado en 1991 y que era usado todos los días por Bryant.

La zona del accidente.

El lamentable hecho tuvo lugar poco antes de las 10 de la mañana, cerca de Las Virgenes Road y Willow Glen Street, en Calabasas. El helicóptero partió del aeropuerto John Wayne a las 9:06 de la mañana y se estrelló luego de 38 minutos de vuelo según los registros.

Unas 18 personas están investigando por estas horas las causas del siniestro, y se cree que las malas condiciones meteorológicas para volar por la alta niebla y la baja visibilidad fueron las principales causas de la tragedia. El esclarecimiento del hecho llevará varios meses.

La policía de Los Ángeles indicó que la falta de visión correcta era de tal magnitud que sus helicópteros quedaron en tierra el domingo hasta el mediodía, cuando el cielo se despejó, cosa que permitió las tareas.

Las víctimas.

"La situación metereológica no respondía a nuestros parámetros mínimos de vuelo", informó a los medios el portavoz de la policía Josh Rubenstein.

De todos modos, muchos testigos afirmaron que poco antes del accidente se escuchó que el motor del helicóptero emitía un sonido extraño y poco habitual, por lo que no se descarta algún desperfecto de tipo mecánico.

Kurt Deetz, ex piloto de Island Express Helicopters, quien voló más de mil horas en el helicóptero en que viajaba el ex jugador de los Lakers, aseguró que la aeronave tenía un gran historial de seguridad y calificó las condiciones como "fantásticas".

"La probabilidad de una falla catastrófica del bimotor en ese avión, simplemente no sucede", dijodescartando casi de plano una falla mecánica.

Your browser does not support the video element.

Los restos humeantes del helicóptero accidentado.

Bryant en todo su esplendor.

¿Cómo fue el accidente?

El vuelo, que duró solo 39 minutos, atravesó Fountain Valley, Westminster, Cerritos, Downey y el centro de Los Angeles hasta llegar a Glendale. Una vez en ese mismo lugar, la nave sobrevoló en círculos por más de 10 minutos hasta que siguió con su recorrido. De acuerdo con la grabación de la radio, el pilotó habló con la torre de control de Burbank para informar de que sobrevolaría la autopista 101. Le hicieron esperar debido a que un jet estaba intentando aterrizar. Finalmente, el control del aeropuerto de Burbank le ofreció una ruta después de hablar con el control del aeropuerto de Van Nuys aunque le advirtieron que tendría que esperar 15 minutos. La torre de Burbank le dio luz verde.

El piloto le confirmó que seguiría sus propias pautas y pasó a depender del control del aeropuerto de Van Nuys. Estos le pidieron que avisara cuando entrara en un "condiciones de VFR". El piloto alertó de que esas condiciones se estaban dando justo tras informar de que empezaría a girar para volar hacia el suroeste.

"Helicóptero 72EX, está volando muy bajo para poder hacer un seguimiento del vuelo ahora mismo", le avisaron segundos antes de que la aeronave desapareciera del radar.