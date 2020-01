El falso video sobre el accidente de Kobe Bryant, foto captura.

La noticia de la muerte de Kobe Bryant y el de su hija Gianna Maria, junto a siete personas, conmocionó al mundo del deporte.

Tras la tragedia aérea, en las redes sociales y varios medios comunicación publicaron un video e informaron que se trataba del accidente del helicóptero en que viajaba el ex jugador de los Lakers.

Sin embargo, se confirmó que la noticia se trataba de una fake news (noticia falsa). En las imágenes se observa cómo un helicóptero color blanco gira varias veces en el el aire antes de estrellarse contra una montaña.

Luego, se aprecia un gran estallido y mucho fuego, mientras las personas que estaban en las cercanías se preocupan por lo que están viendo. Pero finalmente se confirmó que el video es falso y corresponde a un accidente de 2018.