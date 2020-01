Shaquille O’Neal dijo el martes que cuando la noticia sobre la muerte de Kobe Bryant comenzó a llegar por las redes sociales, él no quería creerla.

Luego recibió una avalancha de llamadas de amigos y hubo confirmación.

Your browser does not support the video element.

"No estoy bien, no puedo dormir, no puedo comer... Estoy mirando todas los videos (cuando compartió con Bryant en los Lakers). Estoy enfermo en este momento. Esto va a doler mucho tiempo. Tengo un hermano pequeño, pero realmente perdí a un hermano", dijo Shaq este martes en su programa "The Big Podcast with Shaq".

Noticias relacionadas



"Bueno, como saben, los dos últimos meses han sido realmente difíciles. Perdí a mi hermana pequeña y no he podido dormir ni hacer las cosas que habitualmente suelo hacer. Trabajo, nos reímos, bromeamos... pero cuando llego a casa miro la realidad, veo que se ha ido y me duele. El otro día estaba con mi hijo Shaqir y mi sobrino Colon y mi otro sobrino vino llorando enseñarme su teléfono. Yo le respondí bruscamente: 'Hombre, quita eso'", comentó.

"Vivimos en un mundo en el que cualquier cosa puede ser retocada. No quería creerlo. Luego recibí la llamada de Ernie (Johnson), Charles (Barkley), Kenny (Smith)... y descubrimos que estaba confirmado, no había sentido un dolor agudo en mucho tiempo. Tengo 47 años, perdí a dos abuelas, perdí a mi hermana y ahora perdí un hermano pequeño", dijo.

"Nuestros nombres estarán unidos por lo que hicimos. La gente siempre pregunta sobre nuestra relación y les digo que es como Charles (Barkley) y yo. Éramos dos personas con un carácter fuerte que van a decir cosas y hacerlo todo a su manera, pero el respeto nunca se perderá cuando se trata de estar dentro de unos límites y ganar", comentó.

El ex jugador y leyenda de la NBA dijo que la muerte de KB24 definitivamente va a cambiar su vida. Posteriormente se quebró y no pudo continuar su discurso.