Tragedia en ruta 2.

El conductor del micro de pasajeros de larga distancia que volcó en la autovía 2, a la altura de Samborombón, accidente en el que murieron dos personas y más de 30 resultaron heridas, quedará detenido cuando obtenga el alta médica, informaron fuentes judiciales.

El chofer del micro de dos pisos que volcó cerca de las 6 de la madrugada en el kilómetro 93 de la ruta, en la mano que va a Capital Federal, fue trasladado al hospital Municipal de Chascomús con hemorragias y quedará detenido, en principio, bajo el cargo de homicidio culposo agravado, detallaron fuentes judiciales.

Your browser does not support the video element.

El hecho quedó a cargo de la Unidad Fiscal Descentralizada de la localidad bonaerense de Coronel Brandsen, a cargo de la fiscal Mariana Albizu.

Noticias relacionadas

Especialistas se encuentran realizando las pericias del ómnibus en el lugar mientras el instructor Hernán Pasero de la Fiscalía se presentó en el lugar del accidente para recabar mayor información.

En el transcurso del día, realizarán las dos autopsias de los cuerpos de los fallecidos que se encuentran en la morgue de la localidad bonaerense de La Plata.

De acuerdo con las primeras informaciones, el chofer del micro, que pertenece a la empresa Vía Bariloche y llevaba 38 pasajeros a bordo, había salido pasada la medianoche de la ciudad de Miramar, con una parada en Mar del Plata y se dirigía hacia la zona de General Pacheco con 38 pasajeros a bordo.

El conductor, según las fuentes, siguió de largo en una curva y terminó volcando el transporte en el cantero central de la ruta.