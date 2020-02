Traegia en ruta 2.

Este martes 4 de febrero volvió a ocurrir un accidente fatal en la ruta 2 protagonizado por un micro de doble piso que iba de Miramar hacia la zona de General Pacheco con un saldo de dos muertos. Con esto son cuatro los incidentes de tránsito con víctimas o heridos de distinta gravedad en los que estuvieron involucrados ómnibus en los últimos cuatro meses. Con este registro, comienza el debate sobre hasta cuando se permitirá la circulación de este tipo de vehículos.

Hoy por hoy en el país, estos ómnibus de doble piso representan más del 66 % del parque vehicular de pasajeros de servicio público a pesar de las recomendaciones que hacen los expertos en seguridad vial.

En Estados Unidos están prohibidos, en Europa se destinan a servicios turísticos en recorridos cortos (no más de 300 o 400 km), y en Latinoamérica no tienen una presencia destacada.

CESVI Argentina reveló en un informe que ante un impacto estos vehículos tienen mayores posibilidades de vuelco ya que debido tienen el centro de gravedad elevado, ya sea por la amplia zona para guardar valijas o por el doble piso.

Por otro lado, una investigación realizada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) llegó a la conclusión que el índice de peligrosidad de los ómnibus de doble piso es de 0,30 muertos cada 100 millones de pasajero-km, indicador que es casi el doble del obtenido en los ómnibus convencionales (0,16).

El Ministerio de Transporte de la Nación confirmó que está "trabajando" con distintas universidades, realizando estudios a los fines de establecer un panorama de situación global relacionado con el uso de micros de doble piso, indicaron fuentes de esa cartera.

Las fuentes indicaron, además, que desde el Ministerio se está pidiendo hacer una reunión junto al Ministerio de Trabajo, los gremios y las cámaras del sector para rediscutir el sistema de descanso de los choferes, porque el problema no pasa solo por la estabilidad de los micros, sino también por las condiciones de los conductores.

"Estamos revisando el tema de los ómnibus de doble piso, porque consideramos que muchos accidentes o muchas situaciones críticas, que no siempre son accidentes, sino que son el resultado de deficiencias tecnológicas o de diseño y las vamos a revisar y probablemente entremos en una etapa en la reconversión de este tipo de unidades", sostuvo el ministro de Transporte Meoni.

Aclaró que "por supuesto, como en todas estas cuestiones, hay biblioteca a favor y en contra, pero entendemos que el tema del transporte de pasajeros, hay unidades que tienen debilidades desde el punto de vista de su diseño, por lo que estamos trabajando para que haya una nueva reglamentación y podamos modificarlo".

ÚLTIMOS ANTECEDES



El 28 de noviembre pasado un micro de dos pisos que trasladaba a 43 alumnos de un colegio de Benavídez que iban rumbo a San Clemente del Tuyú en viaje de egresados y a 10 adultos volcó en el kilómetro 141 de la ruta 2 y dos niñas perdieron la vida.

Al mes siguiente, el 27 de diciembre, otra unidad de doble piso se salió de la calzada y volcó a la vera de la ruta 2, en las inmediaciones de Vivoratá, y más de la mitad de los 56 ocupantes sufrieron heridas y dos menores de edad terminaron en terapia intensiva por distintas lesiones de gravedad.

Ya en 2020, el 31 de enero pasado, un auto y un micro que llevaba cerca de 30 pasajeros chocaron en el camino de las Altas Cumbres, en Córdoba, y los dos adultos y las tres niñas que iban en el automóvil fallecieron.