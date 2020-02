Pasajero herido en el fatal accidente. (Canal 26).

Durante la mañana del martes 4 de febrero se produjo el trágico vuelco de un micro de la empresa Vía Bariloche. El hecho se produjo en la Ruta 2 a la altura del kilómetro 93, cerca de la zona de la Bahía de Samborombón, en el carril que va con sentido hacia la Capital Federal.

En el momento del vuelco, cerca de las 6 de la mañana, el micro recorría una curva. El accidente dejó un saldo de 2 muertos y 13 heridos, algunos de ellos en estado grave.

Una vez pasado el shock inicial y luego del traslado de varios heridos en el choque a centros asistenciales cercanos, habló uno de los pasajeros que viajaban en el micro.

"Uno cuando viaja en micro ve que algunas curvas se toman de forma peligrosa y el micro se mueve. Acá fue sentir el golpe, sentir que el micro se movió y nunca se dejó de mover", comentó ante las cámaras de Canal 26.

"Nosotros golpeamos contra el piso. Fue un golpe muy fuerte", continuó.

El testimonio de uno de los heridos. (Canal 26).

"Yo me desperté minutos antes del accidente, fui al baño, mandé unos mensajes avisando que ya estábamos por Chascomús, y ahí es cuando siento el golpe contra el guarda rail", expresó el pasajero al salir del centro en donde fue atendido.

Finalmente dijo: "No podíamos ayudar a nadie, estábamos todo lastimados".