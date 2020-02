Fumigando sin control en Ramayón. (Twitter de Patricio Eleisegui).

La imagen fue subida a Twitter con el objetivo de generar conciencia y, de una vez por todas, tomar cartas en un asunto que conlleva la salud misma de la gente.

Sucedió en la localidad de Ramayón, departamento de San Justo, en la provincia argentina de Santa Fe: en el video se observa a un tractor fumigador mientras descarga agrotóxicos en un campo lindero con una fiesta de cumpleaños a la que asistían muchos niños.

El hecho tuvo lugar el pasado 25 de enero, y otro dato llamativo es que la ingeniera agrónoma que se encarga personalmente de recetar los venenos, actúa como banderillera en la operación de aplicación.

Así lo dejó expresado el periodista de investigación Patricio Eleisegui en su propia cuenta de la red social Twitter: "Fumigan con agrotóxicos a metros de un cumpleaños con chicos. Y la ingeniera agrónoma que receta los venenos opera como banderillera mientras el mosquito hace la aplicación. Ocurrió el 25 de enero en Ramayón, depto. San Justo, provincia de Santa Fe. Sigue la locura".

El video subido a las redes sociales. (Twitter de Patricio Eleisegui).

El doctor Claudio Santa Maria, Director del Instituto Superior de Ciencias de la Salud, opinó oportunamente sobre los agrotóxicos y la salud de los niños: "Acá hay un cosa más grave, en esto hay fortunas e intereses porque los agroquímicos, como producen algún beneficio, hay gente que los usa en exceso al igual que los pesticidas o los conservantes, y hay un aumento en la población mundial de chicos que nacen con malformaciones neurológicas y cardiológicas. Se ha hecho un mapeo en la Argentina y en Paraguay que muestra que en las zonas donde ha aumentado el cáncer en niños tiene que ver con las zonas de cultivo y donde se usan agrotóxicos. Y, además, una cosa que antes no se pensaba es que, como la naturaleza es un ciclo, cuando llueve los tóxicos van a los ríos y por más que vos no consumas esos productos se está contaminando el agua y a nosotros mismos".

La aplicación de agrotóxicos indiscriminada y fuera de control, también quedó patente en el documental "Los pueblos fumigados" de Pino Solanas. En dicho trabajo el senador relató su viaje por siete provincias argentinas, detallando en primera persona las secuelas sociales y ambientales que dejó el modelo transgénico con agrotóxicos. "El viaje estuvo motivado por muchas denuncias, fuimos conociendo un poco más esta realidad. Fuimos al encuentro de protagonista de esto como fumigadores, productores, víctimas y médicos que recibían a los enfermos. Descubrimos una realidad que se tiene oculta, en 2017 la Argentina fumigó alrededor de 340 millones de litros de glifosato", expresó en 2018 a CANAL 26 en programa especial.

Pese a la gravedad de los hechos, y al evidente peligro al que se expone a la gente en las cercanías del lugar, nadie parece haber dado respuesta alguna. Ni al denunciante Eleisegui, ni a nadie que se preocupe por el tema.