Jujuy Jiménez.

Sofía “Jujuy” Jiménez es actualmente una de las modelos más hermosas de nuestro país. La joven de 29 años conquista a su más de millón de seguidores con una luminosa sonrisa pero también deslumbra con su increíble cuerpo trabajado que da envidia.

"Un caloooor, salió asaduki a cualquier hora. Perdón, ¿alguien me cree si les digo que lo cocine yo?", anotó Jujuy.



La modelo compartió cuatro imágenes donde se la ve junto a la parrilla en una infartante bikini roja. El posteo acumuló casi 100 mil likes y miles de comentarios de sus seguidores que la elogiaron por su increíble belleza.



Hace algunos días, la conductora de Modo noche dijo en Incorrectas que le gustaría casarse y tener hijos con su novio Juan Martín Del Potro.



Sin embargo, se refirió a sus planes a futuro: “El día de mañana quiero ser madre y amo la idea de casarme. Me ilusiona el vestido blanco y entrar a la iglesia con mi papá. Sé que va a pasar y me encantaría que sea con Juan, pero no es algo que quiera ya”.