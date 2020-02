El artista, al momento de salir del hospital. Foto Twitter.

Joaquín Sabina fue dado de alta este domingo y ya está en su casa, tras haber sido operado de un hematoma intracraneal provocado por su caída durante un concierto en el WiZink Center de Madrid, junto a Joan Manuel Serrat, el 12 de febrero.

De este modo, el músico español salió de la zona de habitaciones comunes del hospital Ruber Internacional, donde estaba alojado desde el 18 de febrero (había estado seis días en la Unidad de Cuidados Intensivos).

Además del hematoma intracraneal por el que fue intervenido quirúrgicamente, Sabina sufrió fracturas leves en un hombro, por lo que tendrá que mantener reposo y necesitará rehabilitación.

Cuando arribó al centro de salud, Sabina presentaba "traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico" y fue intervenido quirúrgicamente para la "realización de evacuación de hematoma intracraneal en hemisferio derecho", según el primer parte médico.

La caída del escenario tuvo lugar cerca de las 21:30 horas, poco después de comenzar el concierto, cuando Sabina estaba sobre el escenario pronunciando unas palabras para presentar la canción Mediterráneo.

En ese instante, tropezó y cayó al foso que separa el escenario del público.

El momento de la caída de Sabina.

Inmediatamente, fue atendido por el personal médico del recinto. Sabina se quejaba de un fuerte dolor en el hombro por lo que fue trasladado hasta el hospital de Madrid.

Después de algunos exámenes, el equipo médico decidió intervenir para evacuar un derrame intracraneal.

Durante todo el tiempo que permaneció internado, Sabina recibió la visita de varios amigos y siempre estuvo acompañado por su familia.