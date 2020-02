Polémica pregunta de Gisela Barreto en su programa. Twitter.

Gisela Barreto se puso una vez más en el centro de la polémica. Hace un tiempo, ella sola se había colocado en el ojo del huracán con sus declaraciones en torno a sus curiosas teorías sobre el sexo anal; luego fue contra las vacunas y, más cerca en el tiempo, a la autopercepción de los niños y niñas trans (que le valió ser denunciada ante el Inadi).

Pero lejos de quedar conforme, ahora redobló la apuesta y se transformó en protagonista de un insólito video que en apenas unos pocos minutos se viralizó en la red social Twitter. No era para menos.

Sucedió en una entrevista que Barreto le hacía a Marino Restrepo, misionero fundador de la organización Peregrinos del amor.

El entrevistado disertaba sobre los cárteles de la droga del Primer y del Tercer Mundo. Mientras, Gisela se mantenía inconmovible, sin opinar ni decir palabra alguna. Sin embargo, no demoró demasiado tiempo en llegarle la duda.

Una pregunta insólita. Twitter.

"Cuando usted dice carteles, ¿a qué se está refiriendo? ¿Literalmente a los carteles que están por las calles?", dijo sin ponerse en su ciclo El vaso, que conduce en el canal religioso TLV1 (Toda la Verdad).

El fragmento del video fue inmediatamente retuiteado, generando memes, chistes, gifs y expresiones de asombro.

"Difícil que este momento sea superado", escribió por ejemplo Sebastián Wainraich, uno de los tantos que compartieron el clip y que que tal vez sintieron que este gracioso ¿fallido? de Barreto les hizo, literalmente, el domingo de carnaval. ¿Qué pensará ahora Gisela Barreto?

Mirá los memes que se generaron en las redes sociales.

Difícil que este momento sea superado. https://t.co/XwjDRKMUGx — Sebastián Wainraich (@sebawainraichok) February 23, 2020

Era todo risas y burlas a Gisela Barreto, hasta que te das cuenta que el cartel de Medellín está literalmente en la calle pic.twitter.com/EXdaBd0kc5 — hernoxxx (@hernavn) February 23, 2020

Buena estrategia la de Gisela Barreto: para terminar con el narcotráfico sólo hay que dejar de mirar los carteles. pic.twitter.com/qaDX9rVh2z — Jimena Llorente (@JimeLlorente) February 23, 2020