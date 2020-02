Imagen ilustrativa.

Un trágico episodio tuvo lugar este domingo en los médanos de la ciudad de Villa Gesell con la muerte de un joven de 21 años tras un accidente en moto en cercanías del circuito que se utiliza para el evento del Enduro del Verano.

Las fuentes policiales identificaron a la víctima como Omar Gabriel Carrizo y por el hecho resultaron además heridas otras tres personas.

En tanto, los otros tres heridos serían Joel Ávalos, de 24 años; Lucas Itorno, de 23, y Pablo Coria, de 44, quienes fueron trasladados a un hospital cercano con diferentes traumatismos, aunque todos ellos se encontrarían fuera de peligro.

Al llegar al lugar tras un aviso al 911, las fuerzas de seguridad confirmaron que fue un testigo en la playa quien las notificó del deceso y de que ya se había realizado el traslado de los restantes afectados al hospital local.

Según los primeros datos recabados, el siniestro se habría producido durante una “picada” entre motos y cuatriciclos en un área de dunas de Villa Gesell, como se puede observar en un video que fue difundido en las redes sociales y que muestra el momento del impacto entre dos vehículos.



La carrera clandestina se habría dado en la parte de atrás de un conocido circuito de la zona denominado Enduro del Verano, que el próximo viernes volverá a abrir sus puertas para una serie de competiciones legales en la que también participan motos y cuatriciclos, aunque en este caso los conductores están obligados a usar elementos de protección que los protagonistas de este accidente no tenía.