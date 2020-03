Cae habló de sus adicciones al sexo en Divina Comida.

Cae supo hacer vibrar al público con sus éxitos desde que comenzó su carrera hasta la actualidad,reveló que el momento más exitoso de su vida estuvo acompañado de algunos excesos. Así lo confesó el propio cantante en Divina Comida, donde asistió junto a Silvina Escudero, Marcelo Polino y Pía Slapka a la casa de José María Muscari, el anfitrión de la noche.

“En una época… era muy de chupar muchas cosas, el vino entre ellas. Después vino la monogamia y me salvó de todas esas cosas extrañas. Vinieron algunos excesos y el amor, no la monogamia porque suena muy aburrido, pero el amor se hizo presente y me rescató de un montón de cosas”, comenzó diciendo, entre risas Cae.

“El amor es inteligente, el amor va mutando. Si pretendés que el amor sea esos cuatro o cinco meses de enamoramiento que tira al palo, me parece que estamos todos equivocados”, agregó.

Luego, detalló lo que para él es el amor: “Todos en nuestras vidas hemos tenido relaciones en las cuales sabemos que el amor es mucho más que lo físico y la primera atracción. Hay diferentes niveles. Y me parece que, emocionalmente, es inteligente y se va renovando. Y en mi caso en particular, tuvo mucho que ver que yo venía de una secuencia de excesos que tenían que ver con sexo. Era un pibe de barrio que se encuentra con una fama apabullante y te puedo asegurar que si hay algo para lo cual no estás preparado, es para que te pase eso”.

En medio de su relato, el artista sorprendió a sus compañeros con una íntima confesión: “Era adicto al sexo. Hace poco en un programa habían preguntado si uno había hecho trío o cuarteto… y a mí se me fue un poco más del trío. Fuimos catorce participando, fue complicado. Lo que pasa es que eran momentos de giras y nosotros nos movíamos en motorhome y entraban ahí de un show a otro. Había nueve camas. Yo nunca supe la cantidad, el que contó fue mi hermano -que tocaba en la banda conmigo- que estaba ahí en ese momento”.

Gentileza TELEFE.

"No creo haberme curado del sexo, solo que ahora lo canalizo en una sola mujer. Y eso está bueno. La mejor terapia fue que alguien me sacara de eso, creer en mi familia y empezar a pensar que lo que pasaba en la tele no era la realidad de tu vida", cerró.