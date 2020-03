Conferencia de Miguel Angel Russso.

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, habló antes de la definción del torneo de la Superliga, en la previa a los dos partidos que tienen en vilo al mundo futbolístico local: por un lado Boca ante Gimnasia, y por el otro Atlético Tucumán ante River. De esos encuentros este sábado sale el campeón, entre River o Boca.

El DT remarcó que más allá del “merecido” homenaje a Diego Armando Maradona, ídolo “xeneize” y entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, el equipo y la gente “saben” que en el partido ante el “Lobo” está en juego el título de la Superliga.

“Boca sabe que se juega el campeonato y la gente también. Más allá de lo que es Maradona y el merecido reconocimiento, estará en nosotros sustraernos”, manifestó Russo en la previa del duelo de mañana ante el conjunto platense por la última fecha del torneo local.

Boca necesita vencer a Gimnasia en un partido que tendrá el componente emocional por la presencia de uno de los máximos ídolos del club en el banco de suplentes visitante.

“Diego es un ídolo de Boca y merece el mayor de los respetos”, agregó Russo en la conferencia de prensa que brindó en el predio del club en Ezeiza.

Conferencia de Russo, Canal 26.

Sobre las chances de lograr el título, Russo dijo: “Todo lo que juega Boca es importante. No pensamos tanto en la negatividad. Estamos bien pero podemos estar mejor. Nos queda el último escalón que siempre es más alto que el primero”.