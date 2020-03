Ronaldinho siendo trasladado en Paraguay.

El ex futbolista Ronaldinho y su hermano fueron arrestados el viernes en Paraguay tras sufrir un revés judicial en el caso que los investiga por haber ingresado al país con pasaportes de contenido falso.

El operativo se produjo poco después de que el juez Mirko Valinotti se negara a aceptar el pedido de un fiscal de aplicar para ambos el "criterio de oportunidad", una medida alternativa que permite cerrar la causa sin llevarla a juicio.

"Se está ejecutando la orden de detención, es una orden emanada de la fiscalía por la misma causa", dijo a Reuters el comisario Gilberto Fleitas, director de investigaciones de la policía paraguaya.

La fiscalía dijo poco después en su cuenta de Twitter que libró orden de detención, imputó al exjugador por "uso de documento público de contenido falso" y solicitó la prisión preventiva como medida cautelar.

Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira fueron llevados desde el hotel Sheraton en Asunción hasta la sede de la Agrupación Especializada, una unidad de la policía situada en las afueras de la capital, señaló Fleitas.

Ambos ingresaron al país el miércoles con dos pasaportes de contenido falso que le fueron incautados más tarde durante un allanamiento policial a la suite en la que se alojaban.

Pero quedaron sin restricciones el jueves, luego de presentarse a declarar ante el fiscal Federico Delfino, quien pidió la medida alternativa tras considerar que admitieron el hecho y colaboraron con la investigación.

El abogado del ex jugador, Adolfo Marín, dijo a periodistas que los pasaportes le fueron entregados por un ciudadano brasileño y que Ronaldinho los consideró como una gentileza, ya que ni él ni su hermano solicitaron los documentos o participaron en su gestión.

El brasileño identificado como Wilmondes Sousa Lira fue detenido y el juez ordenó que vaya a prisión.

Campeón del Mundo en el 2002 con la selección de Brasil, Ronaldinho se retiró del fútbol profesional en el 2015 luego de haber vestido las camisetas del Barcelona, el PSG y el Milán, entre otros clubes.

En Paraguay tenía previsto participar en las actividades de una fundación antes de que se desatara el escándalo, que dejó al descubierto la debilidad de las instituciones del país y la permeabilidad de sus fronteras.