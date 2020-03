Carrizo.

El legendario ex portero de River Plate, Amadeo Carrizo, ha fallecido con 93 años.

Día de luto para los aficionados de River y del fútbol argentino.

El ex guardameta de River, en donde estuvo durante 23 temporadas, ha muerto a causa de una enfermedad que venía padeciendo desde hace algún tiempo.

El 6 de mayo de 1945 debutó en River, institución en la que se convirtió en uno de los máximos ídolos, al ser el futbolista que más veces defendió la camiseta millonaria al disputar 520 partidos a lo largo de 23 años.

En su extenso y exitoso paso por el club de Núñez ganó 7 campeonatos de Primera División, 1 Copa Ibarguren y 2 Copa Aldao. En reconocimiento a su trayectoria, la dirigencia lo nombró “Presidente Honorario” de la institución en 2013.