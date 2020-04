Griselda Siciliani festejó su cumpleaños en cuarentena.



La actriz Griselda Siciliani cumplió 42 años, pero en este caso tiene una diferencia significativa con el resto de sus celebraciones: esta vez le toca vivirlo desde el aislamiento preventivo y obligatorio por el coronavirus.

Durante los días de cuarentena, la actriz se mostró muy a gusto en las redes sociales por estar todo el día vestida de entrecasa: “en bombacha y el pelo cual Valderrama”, bromeó. Además, en su cuenta de Instagram hasta llegó a compartir el video de uno de sus vicios: bailar en ropa interior frente al espejo de la cocina, mientras prepara sus comidas.

Café en mano, en pijama, despeinada, sin corpiño y sin maquillaje: así fue la postal que compartió Siciliani en Instagram y que desató una ola de elogios y piropos de sus seguidores.

“Buen día. Feliz cumple para mi. #EnCasa”, es el mensaje que acompañó la imagen que reunió más de 40 mil “me gusta” en menos de una hora.