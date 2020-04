La Casa de Papel.

El viernes 3 de abril llegó a la plataforma de Netflix el estreno de la cuarta temporada de “La Casa de Papel”, en un contexto atípico por la pandemia del coronavirus, dos de sus protagonistas sorprendieron con un especial saludo a sus fanáticos.

Alba Flores y Darko Peric, quienes interpretan a Nairobi y Helsinki en la exitosa serie que podés disfrutar por Telecentro, enviaron a todos los fanáticos de Argentina, y especialmente a los de Chaco, un mensaje motivador y de esperanza para hacerle frente a la cuarentena.

Your browser does not support the video element.

“Hola, ¿qué tal? Soy Alba Flores, Nairobi en “La Casa de Papel”, comenzó el video y a su saludo se le sumó Darko con un “Hola mi querida Argentina”.

“Este es un mensaje de para la resistencia, pero para la Resistencia en Chaco, Argentina”, continúo Alba. “Os mando un beso enorme y un abrazo de oso”, agregó Peric.

“Los queremos invitar, a vosotros personalmente, a ver los capítulos de la cuarta temporada de La Casa de Papel que ya está en Netflix. Y también al resto de la resistencia en todo el mundo. Un beso fuerte”, cerró la actriz.

Cabe recordar que Chaco es una de las provincias más afectadas en el país por el coronavirus con 107 casos y 7 víctimas fatales según el último reporte del Ministerio de Salud.

Por otro lado, la cuarta temporada de “La Casa de Papel” ya está disponible en Netflix. Los nuevos ocho episodios podés disfrutarlos por Telecentro.