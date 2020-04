El Profesor de La Casa de Papel

Álvaro Morte, más conocido como El Profesor de la Casa de Papel, habló sobre los detalles de la cuarte temporada de la serie éxito de Netflix.

"Se van a encontrar con que, debido a las tensiones externas e internas, que aumentan, la serie se va a adentrar mucho más profundo en el mundo emocional de cada uno de los personajes. Además, van a ver un final vertiginoso y les va a tocar tener al lado un desfibrilador, porque a más de uno seguro le va a dar un ataque al corazón", afirmó en diálogo con el medio español Semana.

Your browser does not support the video element.

"Creo que la mente de Alex Piña (el creador) es absolutamente calenturienta y podrían salir millones y millones de temporadas más de la serie. A mí no me importaría, siempre y cuando tuviera el tiempo y la posibilidad de hacer otros personajes en otras producciones. Estoy tan feliz y tan a gusto con el profesor, que podría interpretarlo por el resto de mi vida", concluyó Álvaro sobre la ficción.

Noticias relacionadas

La cuarta temporada de “La Casa de Papel” ya está disponible en Netflix. Los nuevos ocho episodios podés disfrutarlos con la mejor imagen por Telecentro.