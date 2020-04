Geriátrico de Belgrano. Allanamiento. Canal 26.

El Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires abrió una investigación sobre el caso de Apart Incas, el geriátrico del barrio de Belgrano, en el que al menos 19 personas se contagiaron de coronavirus .

El lugar fue allanado este miércoles por orden de la jueza Lorena Tula Del Moral y a pedido del fiscal de la causa Maximiliano Vence. El operativo estuvo a cargo del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y de la Policía de la Ciudad. La Justicia busca determinar la responsabilidad de los dueños de la institución privada y de las autoridades de salud porteñas por posible abandono de persona.

Según informaron desde la Procuración de la Ciudad, el fiscal Vence busca reconstruir los hechos y determinar si hubo irregularidades en el accionar de las autoridades del lugar en cuanto a los protocolos de actuación y si hubo abandono de persona.

Los ejes de la investigación:

El juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº13 investiga la comisión de los delitos previstos en los artículos 295 y 106 del Código Penal por parte de los dueños de la institución, Hugo Eduardo Visca y Luís Daniel Megyes. En el allanamiento se buscaron computadoras de escritorio y portátiles, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento externo, pendrives y documentos en soporte físico o digital relativos al personal y a los residentes del establecimiento. También, todo lo vinculado a las medidas sanitarias del geriátrico para la prevención del Coronavirus.

Además, se busca detectar e individualizar la eventual responsabilidad de las autoridades del área de salud y de control de CABA.

Inicio del procedimiento judicial. Canal 26.

Las preguntas que la Justicia busca responder son las siguientes:

- ¿Cómo ingresó el virus? El agravante es que se trata de un establecimiento donde residían todas personas de riesgo, por lo que deberian haberse extremado las medidas de prevención.

- ¿Se aplicaron los protocolos correspondientes para la prevención y luego tras la aparición de los casos?

- ¿Hubo abandono de persona por parte de los dueños y de las autoridades sanitarias porteñas?

Apart Incas Residencia para Mayores, ubicado en Avenida de los Incas 3093, fue evacuado luego de que se detectara un contagio masivo de Covid-19, que afectó tanto a ancianas y ancianos residentes como al personal.

Ante el escándalo, el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós informó que "la Ciudad va a tomar acciones penales contra el geriátrico". Sin embargo, el fiscal General de CABA, Juan Bautista Mahiques aseguró que "no debería el Gobierno de la Ciudad hacer otra denuncia, a menos que sea por otro hecho", y precisó que "si es por lo mismo no tiene sentido, ya que el caso ya está siendo investigado por el fiscal Vence".

En cuanto a la responsabilidad que podría caberle al Gobierno de la Ciudad, una médica que trabaja en el geriátrico aseguró que habían puesto en conocimiento a las autoridades sanitarias, quienes les ordenaron trasladar a los pacientes a sus obras sociales, pero, según la empleada, “ninguna obra social los quería recibir”. Además, denunció que no había personal suficiente dentro de la institución privada.