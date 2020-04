Ricardo Barmat, director del geriátrico donde hay 40 abuelos infectados.

Ricardo Barmat, director del geriátrico donde hay 40 infectados de coronavirus habló con Canal 26 y relató como es la situación de la residencia de ancianos donde sorpresivamente el virus ingresó.

"Encontramos a 19 pacientes asintomáticos y por cada uno de ellos se encontraba uno sintomático", relató Barmat.

En cuanto al comienzo del virus en el lugar, el médico dijo: "Prendimos la alarma cuando recibimos el 7 de abril el primer caso positivo y tenemos un protocolo propio del diseño que realizamos"

"Lo importante era internar a la gente lo antes posible que tenía síntomas... De todas las personas internadas no tienen respirador", reveló el entrevistado.

El director de la residencia detalló como era el ingreso del personal diciendo que: "El personal trabaja 15 días y descansa otros 15... Hicimos un hotel para ellos adentro del geriátrico y al ingreso se realizan las pruebas médicas pertinentes".

"Puedo afirmar que en todos los geriátricos va a haber coronavirus, ninguno lo va a poder evitar", sentenció Barmat.

Aquí la entrevista.