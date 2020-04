Imágenes del motín del viernes, NA.

La mesa de diálogo acordada entre los presos del Penal de Devoto y las autoridades judiciales y penitenciarias para levantar el motín de este viernes comenzó esta mañana en esa cárcel federal.

Según confirmaron fuentes penitenciarias a NA, la mesa de diálogo, tal como se decidió llamar al acuerdo entre los presos que reclamaban diferentes medidas tras enterarse que un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) dio positivo de Covid- 19, se realizaba este sábado por la mañana en la Capilla del penal.

Entre los temas que se pidieron debatir, y según consta en el acta firmada por las partes y a la que NA tuvo acceso, están los siguientes reclamos: Ley de Cupo; compensaciones de la pena; extranjeros con domicilio en el país; informes médicos realizados por médicos forenses; tratamiento de los diferentes métodos alternativos de cumplimiento de la pena, principalmente los grupos de riesgo, y o cercanos al cumplimiento de la condena.

Este viernes desde la mañana y durante unas diez horas, un grupo de al menos 40 presos se amotinó en Devoto y subió a los techos del penal para reclamar el otorgamiento de la prisión domiciliaria, entre otros beneficios, por temor a contagiarse de coronavirus.

De la mesa de diálogo participaba el director del SPF, Emiliano Blanco; el secretario de Justicia, Juan Martín Mena; el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos; y el juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Daniel Morin.

Además, estaban presentes las autoridades de la Procuración Penitenciaria; de la Defensoría de Ciudad de Buenos Aires; del Comité Nacional de la Prevención Contra la Tortura; de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin); y de la Comisión de Cárceles.

En tanto, los representantes de los presos, y quienes firmaron el acta este viernes, son Guillermo Álvarez, Carlos Palazzo, Eduardo Vera y Ricardo Castro, de los módulos I, II, III, IV, y VI del penal.