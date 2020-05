Diego Boneta.

El actor y cantante, Diego Boneta, causó furor en Intagram con un video con fines solidarios en plena lucha contra la pandemia de coronavirus.

Boneta grabó un vídeo mientras bailaba de forma sensual en bóxer, lentes de sol y una camisa rosada, esto para recaudar fondos en la lucha contra el Covid-19.

En el vídeo se ve recreando la icónica escena de la famosa película protagonizada por Tom Cruise: Risky Business.

En el video se lo ve usando unos guantes color blanco y un enorme bote de desinfectante en mano.

Con solo un día de su publicación, el vídeo compartido por el actor cuenta con más de un millón de me gusta y miles de comentarios de parte de sus seguidores.

Boneta nominó a varias celebridades a sumarse al reto, entre ellas a Ricky Martin, Juanpa Zurita, Eugenio Derbez, Sebastián Yatra y más, además su video se viralizó en redes sociales.