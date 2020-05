Ivana Icardi

Ivana Icardi está participando del reality Supervivientes 2020 en España, y se transformó en una de las atracciones del programa.

En la primera semana del envío, la hermana de Mauro Icardi tuvo relaciones con el ex jugador de básquet uruguayo Hugo Sierra, otro de los participantes.

A pesar de que la pareja no prosperó, se multiplicaron los rumores de embarazo.

La mediática se hizo un test en el programa y le confesó a su compañero del reality: “Hugo, puedes quedarte tranquilo porque no estoy embarazada. Sinceramente no me encuentro preparada para ser madre”.