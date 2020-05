Spiderman, en otra historia atrapante. Telecentro Play.

"Spider-Man: Lejos de casa" es otro de los atrapantes films que podés disfrutar por TELECENTRO PLAY.

Se trata de la película estadounidense de superhéroes de 2019 basada en el personaje de Spider-Man, perteneciente a Marvel Comics, producida por Columbia Pictures y Marvel Studios y distribuida por Sony Pictures Entertainment. Es la secuela de Spider-Man: Homecoming. (2017), la película número 23 en el universo cinematográfico de Marvel y la última de la Fase 3.

La cinta fue dirigida por Jon Watts y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers. Sus protagonistas son Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man, junto a Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Favreau, Remy Hii, Martin Starr, Cobie Smulders, Marisa Tomei y Samuel L. Jackson.

SINOPSIS: Posteriormente a los eventos de Avengers: Endgame, y tras 8 meses de la muerte de su mentor Tony Stark, Peter Parker se va de vacaciones a Europa con sus amigos Ned y Michelle; pero sus vacaciones van a tener que esperar ya que se verá obligado a unirse a Mysterio con el objetivo de detener a los Elementales, unos extraños seres que nadie sabe de dónde vienen pero dispuestos a acabar con todo lo que se les atreviese en su camino.

