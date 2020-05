Jugadores de Boca tras final en Madrid.

Carlos Lampe, aquero boliviano que no sumó minutos con la camiseta de Boca, pero que formó parte del plantel del Xeneize en la histórica final de la Copa Libertadores de 2018, reveló detalles del vestuario luego de la dura derrota en Madrid.

"Pidió la palabra y dijo que se iba a retirar del fútbol. Dijo que si tuviera que jugar de nuevo ese partido y romperse, lo haría una y mil veces", señaló y agregó: "Fue muy duro para un jugador que es joven, que tuvo tantas lesiones. Te digo eso y se me paran los pelos porque me acuerdo del momento".

"Que te diga eso te parte el corazón, que volvería a entrar y romperse por nosotros y el club. Eso te marca lo que es como persona, un luchador que ha tenido mil lesiones. Ahí había decidido que no iba a jugar más al fútbol", continuó.

"Vemos que tiene una familia que lo apoya, es muy fuerte de la cabeza. Después de cada lesión da mensajes a los niños, a los jugadores de todas las categorías de que no podés rendirte. Es una lección de vida que nos dio a todos nosotros", opinó.

"Después habló Carlitos, dijo que estaba orgulloso de nosotros porque habíamos dejado todo en la cancha. Guillermo también", contó Lampe.

"Son momentos duros, perder con tu clásico rival. Así y todo, había cosas por rescatar por todo lo que había pasado. No flaqueamos nunca, el equipo nunca se cayó. Pasó lo del micro, el gas, los jugadores que no entrenaron con normalidad...porque Pablo Pérez no entrenó con normalidad varios días y a él le tocó jugar. ¿Qué te podés reprochar? Nada. Y siempre hay revancha en el fútbol", cerró.