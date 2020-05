Transporte público en cuarentena. Canal 26.

La imposición de la cuarentena por Coronavirus, decretada por el Gobierno, ha cambiado de manera sustancial la vida de la gente y, fundamentalmente, sus rutinas diarias,

En este contexto, una de las cosas habituales que más se han visto modificadas es la utilización del transporte público de pasajeros.

Los motivos son tan obvios como entendibles: debido al confinamiento, la gente se moviliza mucho menos, únicamente lo necesario, y con estas nuevas circunstancias, se ha dado una sensible modificación en la cantidad de pasajeros.

La cuarentena ha afectado tanto a colectivos, trenes y subtes en los diferentes ámbitos del país. Así lo refleja un relevamiento EXCLUSIVO de CANAL 26.

Los números hablan por sí solos. Antes de la cuarentena se movilizaba entre todos los medios de transporte, una cantidad estimada en 4.500.000 pasajeros, algo que se modificó de un modo exponencial una vez decretado el confinamiento, cuando se llegó a la cantidad de 908.000 en total.

Una baja sensible. Canal 26.

Esta sensible baja se explica, claramente, con la imposición de la cuarentena, con la cual la práctica mayoría de la gente se ha quedado en sus hogares.

Sin embargo, a partir de este martes 12 de mayo, tendrá lugar un relajamiento, con algunas leves excepciones para movilizarse y volver a la actividad, debido a lo cual se espera un aumento notable en la cantidad de pasajeros que viajen.

Con este marco, se estima que se producirá un movimiento pendular que hará que se trasladen alrededor de 2 millones de personas, prácticamente la mitad de lo que se daba antes de decretado el confinamiento.

Así mismo, cambió también el sistema de controles y precaución a bordo de diferentes medios de transporte.

Emblemático es el caso de los trenes, donde debido a la altísima cantidad de viajantes diarios se extremaron la limpieza y la desinfeccción.

Controles extremos. Canal 26.

En este contexto es que se determinó, sobre todo desde este martes, que se procedan sistemáticamente a la desinfección, la limpieza exhaustiva de molinetes, aseo de los vagones tanto por fuera como por dentro y finalmente, mejorar la ventilación.

Informe de Canal 26.