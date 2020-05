Consejo del Partido bonaerense de la Provincia

A través de una solicitada, los integrantes del Consejo del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires manifestaron su apoyo incondicional a las negociaciones del Presidente Alberto Fernández y del Gobernador Axel Kicillof con los acreedores externos.

El comunicado expresa lo siguiente:

La patriótica defensa del interés nacional genera en nosotros una decidida actitud militante, conociendo las dificultades que ello conlleva en un inédito contexto global de crisis financiera y económica.

Compartimos la postura humanista y solidaria, que privilegia, en primera instancia, la recuperación de la senda del crecimiento económico para proteger el futuro del Pueblo argentino y del Pueblo bonaerense.

Nuestro compañero Presidente, que ante la pandemia del coronavirus ha puesto como prioridad el cuidado de la salud de todos los argentinos, afronta la responsabilidad de negociar una deuda devenida en hipoteca social por una mala política del gobierno anterior. Pero, consciente del daño que le provocaría al Pueblo utilizar los recursos públicos para pagarla sobre la base de más ajuste y recortes de los ingresos de los trabajadores y productores, ha decidido honrar los compromisos financieros sin ajustes ni violación de derechos.

En la Provincia el camino encabezado por Axel va en la misma dirección: cuidar el trabajo, la industria y el futuro de los y las bonaerenses en un territorio que, como dice nuestro Gobernador, constituye el corazón productivo de la Argentina.

La actual crisis hace crujir los cimientos hasta de las grandes potencias, lo que insta a la dirigencia mundial a replantear de inmediato la elaboración de políticas públicas internacionales con una escala de valores que deberá tener en primer lugar a las personas, punto de partida y de llegada de cualquier proyecto que tienda a salvaguardar la vida y nuestra casa común, el planeta Tierra.

Así lo sentimos desde el Justicialismo, movimiento democrático y popular que hunde sus raíces doctrinarias en el humanismo solidario. Para nosotros la dignidad de la persona humana es irrenunciable, máxime en este momento crucial del mundo. Por eso, nos ocupamos de morigerar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia sin descuidar ni olvidar que hay otra pandemia que escandaliza a la humanidad: la pobreza, resultado final de la concentración del dinero y de la especulación de los mercados financieros que carecen de Dios, patria y bandera. La muerte y la exclusión de millones claman al Cielo.

Nuestro compañero Presidente ha heredado una deuda mal contraída, con vencimientos a corto plazo que son impagables en las condiciones que exigen los acreedores. De ahí su propuesta de pago que apela a la sostenibilidad y al crecimiento, es decir, al cumplimiento racional, sin hambrear y empobrecer al Pueblo. Vale destacar que el fenomenal endeudamiento argentino fue contraído con intereses onerosos, y, además, le abrió las puertas a la fuga de divisas que debieron haberse invertido en la producción y el trabajo.

Estamos convencidos de que la Patria podrá generar condiciones de crecimiento, a partir de la propuesta de pago elaborada por el equipo económico del gobierno federal. Hemos arribado a una situación límite y los acreedores deberían tener en cuenta lo que alguna vez dijo Néstor Kirchner: “los muertos no pagan”.

En este sentido, el Peronismo Bonaerense se reunió a través de una plataforma virtual, en cumplimiento del aislamiento con la participación de compañeros y compañeras del Consejo y de otros ámbitos representativos de nuestro movimiento, y hemos decidido pronunciarnos públicamente para manifestar nuestro apoyo incondicional al Presidente y al Gobernador en esta hora decisiva.

Lo hacemos porque ambas gestiones peronistas, con una economía heredada en terapia intensiva, están conteniendo a los más vulnerables como le corresponde a todo peronista por mandato histórico. Haciendo un esfuerzo presupuestario monumental, el Presidente ha implementado el Ingreso Familiar de Emergencia (I.F.E), ha aumentado las asignaciones universales por hijo y las tarjetas alimentarias, ha otorgado créditos a los trabajadores monotributistas y a las pymes, entre otras medidas que ayudan a paliar los efectos nocivos heredados y de la actual pandemia. En la Provincia, Axel puso en marcha en tiempo récord la recomposición de un sistema sanitario que estaba hecho pedazos y se puso también al hombro la contención del inmenso tejido social.

Los argentinos saldremos adelante. Sabemos recuperarnos. Tenemos experiencia. No nos van a amedrentar los agoreros ni los sempiternos profetas del odio. Los peronistas, nuevamente, asumimos la misión encomendada por nuestros fundadores Perón y Evita, poniéndonos a la altura de las circunstancias. Porque, como enseña todavía el General San Martín desde lo más profundo de nuestra historia de lucha, las empresas difíciles se han hecho para los hombres y mujeres de coraje.

Adhieren a esta solicitada: Gustavo Menéndez (Presidente PJ Pcia. Bs As); José Luís Gioja (presidente del PJ Nacional); Sergio Massa (presidente HCDN); Máximo Kirchner (presidente de bloque Frente de Todos HCDN); Verónica Magario (vice gobernadora PBA.)Jorge Taiana (Senador Nacional); Fernando Gray (vice PJ Pcia. de Bs As); Pablo Moyano (vice PJ Pcia Bs As); Pablo de Jesús (Sec Gral PJ Pcia de Bs As); Hugo Moyano (Sec Gral Camioneros); Héctor Daer (CGT); Carlos Acuña (CGT); Juan Carlos Schmidt (Confederación Argentina de Transporte); Roberto Baradel (CTA); Hugo Yadsky (CTA); Intendentes: Fernando Espinoza; Martin Insaurralde; Mayra Mendoza; Mariel Fernández; Fernando Moreira; Marisa Fassi, Mariano Cascallares; Jorge Ferraresi; Juan Jose Mussi; Fabian Cagliardi; Mario Secco; Ariel Sujarchuk; Diego Nanni; Alejandro Granados; Andres Watson; Carlos Osuna; Mauro Garcia; Juan Zabaleta; Mario Ishii; Leo Nardini; Ricardo Curutchet; Blanca Cantero; Juan Andreotti; Nicolas Mantegazza; Julio Zamora; Osvaldo Caffaro; Alberto Descalzo; Lucas Ghi; Carlos Osuna; Leo Boto; Juani Ustarroz; Santiago Maggiotti; Federico De Achaval; Esteban Sanzio; Ivan Villagran; Ricardo Pito Casio; Ricardo Lessandro; Carlos Puglelli; Walter Torchio; Hernan Yzurrieta; Julio Marini; Ricardo Moccero; Esteban Acerbo; Eduardo Santillan; Jose Nobre Ferreira; Pablo Torres; Enrique Dichiara; Roberto Alvarez; Hernan Ralinqueo; Marcos Pisano; Chinchu Gasparini; Gustavo Cocconi; Francisco Echarren; Javier Gaston; Sebastian Ianantuony; Carlos Rocha; Juan M Alvarez; Cristian Cardozo; Alberto Gelene; Jorge Paredi; Gustavo Walker; Hector Olivera; Gustavo Barrera; German Lago; Celia Gianini; Jorge Zavatarelli; Luis Pugnaloni; Pablo Zurro; Bloque Frente de Todos. HCDN por PBA: Alderete, Juan Carlos; Alvarez Rodriguez, Maria Cristina; Aparicio, Alicia; Correa, Walter; De Mendiguren, Jose Ignacio; Fagioli, Federico; Fernandez, Hector; Grosso, Leonardo; Gutierrez, Ramiro; Kirchner, Maximo Carlos; Koenig, Marcelo; Lampreabe, Florencia; Larroque, Andres; Lopez, Jimena; Macha, Monica; Martinez, Maria Rosa; Massa, Sergio Tomas; Moreau, Cecilia; Moreau, Leopoldo Raul Guido; Moyano, Juan Facundo; Ormachea, Claudia; Rodriguez Saa, Nicolas; Russo, Laura; Schwindt, Maria Liliana; Selva, Carlos Americo; Sierra, Magdalena; Siley, Vanesa; Tailhade, Luis Rodolfo; Tundis, Mirta; Uhrig, Romina; Vallejos, Fernanda; Vilar, Daniela Marina; Yambrun, Liliana Patricia; Yasky, Hugo. Bloque Frente Todos HC Senadores Bloque Frente Todos HC Senadores PBA: Gervacio Bozzano;Gustavo Soos; Facundo Ballesteros; Francisco Durañona; María Elena Deunchio; Gabriela Demaría; Anna Devalle; Ayelén Duran; Marcelo Feliú; Alfredo Fisher; Emanuel Gonzalez Santalla; Magdalena Gorís; José Luís Pallares; Marta Perez; Francisco Plaini; Agustina Propato; Reigada; Adrián Santarelli; Gustavo Traverso; Luís Vivona. Bloque de Diputados PBA de Frente de Todos: Federico Otermin; Viviana Guzzo, Facundo Tignanelli, Walter Abarca, Soledad Alonso, Valeria Arata, Fabiana Bertino, Maria Bevilacqua, Alberto Conocchiari, Patricia Cubría, German Di Cesare, Marcos Di Palma, Fernanda Diaz, Jorge D’ Onofrio, Guillermo Escudero, Ruben Eslaiman, Marcela Faroni, Debora Galán, Pablo Garate, Gabriel Godoy, Juan Gomez Parodi, Susana Gonzalez, Adrian Grana, Alexis Guerrera, Debora Indarte, Mariana Larroque, Roxana Lopez, Marisol Merquel, Micaela Moran, Carlos Moreno, Patricia Moyano, Micaela Olivetto, Oscar Ostoich, Luciana Padulo, Julio Pereyra, Juan Pérez, Laura Ramirez, Santiago Revora, Jose Rossi, Nicolas Russo, Florencia Saintout, Nora Salbitano, Cesar Valicenti, Cristina Vilotta y todo el Consejo del Partido Justicialista Pcia. Bs. As. Presidentes del PJ. Distritales: Oscar Trujillo; Maria Julia Ichazo; Hugo Gomez; Antonio Muñiz; Juan Fortini; Carlos Selva; Aldo Mario Capece; Walter Festa; Santiago Muñiz;Elizabeth Wanger; Pablo Peredo ; Fabian Brest; Humberto Fernandez; Jose Americo Milione : Hugo Omar Curto; Ezequiel Alberto Oliva : Daniel Bolinaga ; Aldo Mario Carossi; Angel De Felipe ; Fabio Ongay; Ricardo Casi; Ricardo Gonzalez; Manuel Elias; Fernando Landolfi; Alberto Gonzalez ; Ricardo Alessandro; Gustavo Domingo Lennard; Nicolas Marinkovic; Ruben Eduardo Andino; Mauricio Preiti; Jose Alberto Bugatto; Ramon Garaza; Jose Luis Gonzalez; Nora Turconi; Edgardo Amarilla; Julio Pereyra; Dario Diaz Perez; Javier Indelicato; Faustino Garcia ; Alfonso Anibal Regueiro; Gustavo Barbe ; Ernesto Fabian Salvatierra; Nicolas Mantegazza; Claudio Anibal Casas; Daniel Jauregui Lorda; Walter Torchio; Pablo Battista; Javier Gaston Estevez ; Dario Speranza; Marcos Shanahan ; Liliana Folini ; Alexis Raul Guerrera; Juan Carlos Paulina; Lautaro Mazzutti; Luis Ricardo; Jorge Abel Fernandez ; Horacio Delgado ; Pablo Javier Zurro; Natalia Despres ; Pablo Lamberth, David Dario; Teodoro Luis Garcia ; Francisco Echarren; Gabriel Macchi ; Facundo Gabriel Celasco ; Fernando Isciotti; Juan Felipe Ibarra; Yolanda Iturralde; Fernando Walter Llera; Gabriel Gonzalez; Santiago Salas ; Juan Manuel Rapacioli ; Juan Pablo De Jesus; Rogelio Diaz; Nilda Fleytes; Marta Colinas ; Ruben Oscar Araujo; Luis Omar Bravo ; Mirta Piñon; Marcelo Javier Rivero; Leandro Ramirez; Luis Mario Vaquer; Leonardo De Azevedo; Jose Schmidt; Juan Manuel Carri ; Hector Olivera; Gustavo Barrera; Beatriz Olga Ludovico ;Adalberto Mario Simon; Hector Martin Ledezma; Jorge Bernaule Walas; Gaston Queti; Fernando Ruben Garcia ; Hector Dalmau ; Roberto Serra ; Jose Luis Diaz; Julio Abel Castellanos; Nestor F Alvarez; Alfredo Fisher; Enrique Alejandro Dichiara; Jose Ruben Hollmann ; Hector Horozco ; Alberto Arcucci ; Alejandro Hugo Corvatta; Marcela Alejandra Gomez ; Victor Adolfo Leal; Adriana Guerrero; Fabio Ruben Uriarte ; Luis Mario Antoniuk; Hernan Ralinqueo; Joaquin Propato; Marcos Pisano; Aristides Bernabe Leinenn; Federico Luis; Aguilera; Juan Carlos Gasparini; Amaro Sarlo; Gustavo Cocconi; ; Luis Enrique Lugones. Firmamos la solicitada también como CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires: Rosana Merlos; Raul Calmante; Juan Vitta. Frente Barrial de la CTA : Pablo Masciangelo; Cecilia Cecchini; Viviana Lodos; Bibi Giglio; Elena Armendáriz; Hilda Cabrera; Adriana Grandoli; Gustavo Lappano; Fernanda Montero; María Teresa Vera; Claudio Ravagnan; Karen Lestarpe; María José Parejo; Alicia Chulia; Mónica Romero; Eva Fernandez. Bloque Consejeros Escolares del FDT Zárate. Fabián Valaco Consejero Escolar de Salto. Bloque de Consejeros Escolares San Andrés de Giles. Bloque Consejeros Escolares FT san nicolás adhiere. Juan Ramírez Consejero escolar FdT de Azul. Bloque de Consejeros Escolares FdT Olavarria. Bloque de Consejeros Escolares de San Vicente. Consejos escolares Bloque FdT de Luján, Tapalqué, Moreno y Hurllingham Consejeros escolares peronistas de San Martín.