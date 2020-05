Malena Galmarini y Martín Insaurralde en Lomas de Zamora

La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos, Malena Galmarini, recorrió junto al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, la obra Red Secundaria Cloacal Budge, con el objetivo de poner en marcha proyectos para reactivar la economía frente a la pandemia de COVID-19, que estaban paralizados por la gestión anterior.

Luego de la recorrida, Galmarini e Insaurralde firmaron un convenio destinado a reactivar obras de agua y saneamiento, por medio de los planes “Agua + Trabajo” y “Cloaca + Trabajo”, como parte del Plan de Obras de Agua y Saneamiento de la empresa en cada municipio de la concesión, que busca mejorar la calidad del servicio prestado, así como también llegar a los sectores que más lo necesitan.

En referencia a la puesta en marcha de la obra, Galmarini manifestó: “Les agradezco a todos los vecinos de Lomas por tener paciencia durante todos estos años, cuando AySA estuvo desfinanciada y la administración dirigía los recursos hacia otro tipo de obras. Martín soportó junto a los vecinos la desidia de la gestión anterior. Hoy estamos reiniciando una etapa para terminar una obra que dará conexiones cloacales a más de 20 mil vecinos de la zona, esto significa $320 millones en inversión que permitirá mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas”.

Además, detalló: “Estamos poniendo en marcha 93 frentes de obra que estaban frenados, y vamos a iniciar un camino con 190 obras del programa Argentina Hace, Agua + Trabajo y Cloaca + Trabajo, que le dará trabajo a cerca de 30 mil vecinas y vecinos del conurbano”.

Por su parte, Insaurralde expresó: “Cada vez estamos ampliando más derechos acá en Lomas, ahora iniciando esta obra tan importante que necesita el distrito. Quiero recordarles a los vecinos que en los últimos años AySA había detenido la curva de inversión en estos barrios. Y ahora las obras vienen encaminadas, con esta red secundaria cloacal más de 20 mil vecinos se van a ver beneficiados”.

Finalmente, concluyó: “Agradecemos a Malena por haber venido a Lomas, estamos felices porque la inversión y por haberse acercado tan rápidamente luego de la decisión presidencial y la puesta en valor de la empresa. Además, hemos firmado convenios de red de agua domiciliaria por la modalidad de Agua + Trabajo y continuamos trabajando en otras obras en Fiorito. Es muy importante incorporar la mano de obra en este momento tan difícil y resolver problemas a los vecinos”.

El encuentro también contó con la presencia de autoridades de AySA: Alberto Freire, director General Operativo; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; Sebastián Cañellas, director de Prensa y Comunicación; y autoridades municipales.

Los trabajadores y las trabajadoras sanitaristas realizan tareas destinadas a garantizar los servicios de agua y saneamiento esenciales para la salud pública de la comunidad, con el firme respaldo y acompañamiento del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (S.G.B.A.T.O.S).