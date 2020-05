Rodolfo D'Onofrio, presidente de River. NA.

El presidente de River, Rodolfo D´Onofrio señaló se tiene que "trabajar en el armado de un protocolo" para que los futbolistas puedan regresar a los entrenamientos "en algún momento" aunque consideró que en medio de la pandemia por coronavirus, el fútbol "no es una prioridad".

El mandatario de la entidad de Núñez indicó: "Hay que trabajar en el armado de un protocolo para que los jugadores puedan empezar a entrenar en algún momento. Para volver a entrenar va a haber un día y una hora, que será cuando los especialistas digan".

En ese sentido D´Onofrio añadió: "Algunos piensan que porque los futbolistas son jóvenes no se contagian una enfermedad o no mueren, pero tienen familia. Aunque probablemente los jugadores no se contagien con síntomas, muchos de ellos viven con adultos mayores por eso nuestra posición es la de volver, pero cuando digan los especialistas y tengamos los protocolos necesarios".

"Vamos a salir a entrenar cuando el Ministerio de Salud y los especialistas nos digan con qué protocolos lo podemos hacer porque hay que tener mucho cuidado", aseveró en declaraciones radiales a la vez que remarcó: "El fútbol hoy no es una prioridad".

Asimismo expresó: "La prioridad es donde se está combatiendo para que menos argentinos contraigan esta enfermedad. El fútbol es una actividad, da trabajo, es un enorme entretenimiento, pero hay distintas prioridades".

El presidente de River respaldó nuevamente la decisión de la institución de no presentarse a jugar ante Atlético Tucumán en la primera fecha de la Copa Superliga: "No jugamos porque teníamos un caso sospechoso de uno de los jóvenes que se entrenaba con los de Primera. Tuvimos que cerrar el club de forma inmediata y el tiempo nos dio la razón".

Además el dirigente del club "millonario" opinó acerca del futuro deportivo e institucional: "River y el fútbol argentino van a vender jugadores en la medida en que el mercado europeo esté capacitado para incorporar".