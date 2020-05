Beto Casella y Moria Casan sobre detención de Rubén Oscar Mühlberger, CANAL 26

El conductor de radio y televisión Bautista "Beto" Casella y la actriz y conductora Moria Casán destacaron las veces que fueron atendidos por el doctor Rubén Oscar Mühlberger, quien este jueves fue detenido y su clínica clausurada por una serie de irregularidades.

"Sin saber lo que está pasando Mühlberger, mi experiencia ha sido fabulosa siempre como médico clínico, cuidando la salud. Yo nunca fui por nada estético, pero todo lo que a mi me ha dado siempre ha sido natural, jamás me dio un fármaco. Es un obsesivo de la vida sana", explicó Casella en su programa "Bendita", que se emite por El Nueve.

Asimismo, agregó: "Yo lo que puedo decir es la experiencia de mucha gente de la tele y otra particular. He hablado con pacientes que vienen del interior y me contaron historias de lo bien que le había hecho atenderse con él", sostuvo el conductor durante una videollamada que mantenía con Moria Casán.

Justamente, la conductora y actriz reveló que "no sabía lo que había pasado" por la tarde en cuanto a la noticia de la detención del médico.

De todas maneras, también contó su experiencia con Mühlberger: "Yo hace muchos años que me atiendo, en un momento estuvimos peleados y dejé de atenderme. Y después (Marcelo) Polino me habló para que volviera porque el doctor me esperaba. Y volví como si nada hubiera pasado".



"Yo no considero un centro de estética a la clínica del doctor ni ahí porque es un doctor y después es un lugar que parece la NASA, es de otro mundo. Al doctor Mühlberger me lo presentó Carlo Di Domenico. No tengo idea por qué le allanaron la clínica", remarcó la diva.

Moria redobló la apuesta y dejó sentada una duda en cuanto a la responsabilidad del apresado: "No puedo decir nada más, pero a mi me resulta...".

"El Anti-Aging que él me da y que se aplica Mick Jagger y Tina Turner me deja divina, y es todo para mejorar las defensas. El doctor sabe muchísimo y mucha gente fue por mí, creo que son momentos que está todo muy sensible para la comunidad, la gente no está muy bien con la paranoia del Covid- 19 y es lógico. La Justicia seguramente determinará qué pasó", precisó.

Mühlberger, detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad, está acusado, entre otros cuestiones, de no tener título para ejercer como doctor y u clínica no tenía la habilitación para funcionar.

Asimismo, se lo acusa de suministrar medicamentos vencidos, ya que en su clínica hallados remedios que estaban vencidos desde 2014 y 2015.