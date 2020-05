Darío Benedetto.

El delantero del Olympique de Marsella de Francia Darío Benedetto exteriorizó hoy su deseo de regresar a Boca para finalizar su carrera futbolística, aunque señaló que "ahora no es el momento" de volver a vestir la camiseta del "Xeneize".



"Estaba acostumbrado al mundo Boca, me encantaba, estaba feliz, más allá de todos lo quilombos. El mundo Boca siempre me cayó muy bien", manifestó Benedetto en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.

El goleador, que jugó en el conjunto azul y oro entre 2016 y 2019, agregó: "Ahora no es el momento, aunque sí quiero volver porque quiero retirarme con la camiseta de Boca".



"Me encantaría volver para seguir logrando los objetivos que nos propongamos, no quiero que sea en un momento malo. Tiene que aceptar el técnico y los dirigentes que estén en su momento. Es el deseo, no es el momento ahora pero obviamente que quiero", expresó.



Por otra parte, el "Pipa" recordó la final de la Copa Libertadores 2018, disputada en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid de España.



"River se lo mereció, nos ganó dentro de la cancha, jugó mejor que nosotros. Fue un justo campeón. Arrancamos muy bien, no dejándolo jugar, pero cuando hicimos el gol nos estancamos. No supimos llevar los cambios que hicieron", cerró Benedetto.