Rubén Mühlberger

El doctor Rubén Mühlberger rompió el silencio luego de las denuncias en su contra y su posterior detención.

"Estoy bien pero no puedo hablar, no me autorizan ni mi abogado ni el fiscal", dijo Mühlberger en diálogo con Karina Iavícoli, en el programa Los ángeles de la mañana.

Luego, el doctor se mostró confiado en la Justicia y aseguró que pronto se sabrá si es culpable o inocente. "Ya lo va a demostrar el tiempo, como todo en la vida, la verdad siempre sale a la luz. Eso es lo que le tenés que explicar siempre a tus hijos", indicó.

La panelista se mostró sorprendida por la tranquilidad del profesional en medio del escándalo judicial, y él insistió: "Estoy escribiendo mi séptimo libro. Uno cuando escribe está, no sé si relajado, pero estás concentrado en algo".

Iavícoli también indagó sobre la salud del médico, que recibió prisión domiciliaria porque hace poco atravesó una cirugía por un cáncer. "Sí, me operé el 26 de marzo, en plena pandemia. Estoy inmunológicamente bien", detalló.

Mühlberger pasa con su mascota este tiempo de cuarentena: "Estoy con mi perro. Los perros te dan todo, te dan amor, te dan más que amor, buena energía".

Por último, la periodista le preguntó por el apoyo de los famosos. "Yo creo que lo demostraron, toda la gente que me quiere lo demuestra. Y siempre tenés gente que te quiere y gente que no podés obligarla a que te quiera. Pero de eso se trata, es una enseñanza, y son cosas que en la vida te hacen fuerte", cerró.

