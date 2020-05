Telecentro Play, ANIMACIÓN, AGENTE BINKY.

Binky y sus compañeros tienen la misión de proteger su familia humana de cualquier enemigo alienígena, ya sea un ave, un avión de papel, una silla: todos pueden ser amenazas.

¡Agente Binky al rescate!, la serie que se emite por TELECENTRO PLAY tiene como protagonista a Binky, un gato que se es agente espacial, decide someterse a una misión para proteger a su familia humana de su mayor amenaza: ¡los ataques extraterrestres!. Gracias a la ayuda de M.U.L.V.E. (Mascotas del Universo Listas para Viajar por el Espacio), hará todo lo posible por salvar a su familia.

Binky parece un gato normal, sin embargo su familia no sabe que hay detrás de ese tierno gato. El protagonista vive nada más y nada menos que en una estación espacial. Allí tomará la decisión de ayudar a su familia salvándola de alienígenas, robots y amenazas interestelares que amenazan la tierra. Si bien los humanos piensan que solo es “un error”, Binky sabe que se acerca el peligro.

