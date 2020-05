Rocío Guirao Díaz.

Rocío Guirao Díaz sorprendió a sus seguidores de Instagram con un nuevo video de ella realizando una pequeña rutina de ejercicio mientras sigue el ritmo y la letra de un tema que se volvió muy popular dentro de la plataforma TikTok.

La influencer decidió ponerle buena cara al mal tiempo, en el sentido más literal de la palabra, y alegrarles el día a todos sus seguidores.

Primeramente, la artista compartió un video en el cual se la puede ver ejercitándose desde su hogar, con el cielo gris que se veía por el gran ventanal que tiene allí.

"Parriba Pabajo lento lento 😹", escribió Guirao Díaz junto al posteo, en el cual se destaca su inconfundible sonrisa, uno de sus sellos característicos.

El video superó las 190 mil reproducciones y los cientos de comentarios de sus seguidores