Diego Boneta estrenó su Tik Tok.

Diego Boneta había empezado a meterse otra vez en la piel de Luis Miguel cuando lo sorprendió el coronavirus y, como tantas producciones en distintas partes del mundo, tuvo que suspender el trabajo. El actor, que encarnó a “El Sol de México” en la exitosa serie sobre su vida, indicó que recién en 2021 volverá para interpretar al cantante en una segunda temporada en Netflix que podés ver por Telecentro.

Hasta ahora, todos los fans de Luismi quedaron atrapados por la dura historia que vivió en su infancia, con un padre despótico como Luisito Rey, y una madre protectora y cariñosa como Marcela Basteri, quien al final despareció de la vida del artista sin dejar rastro. Pero también Boneta representó como nadie al Luis Miguel desenfrenado de su adolescencia, atrapado en una carrera de fiestas, alcohol y drogas.

Como es su estilo, en un divertido video que Boneta creó en la red TikTok, el actor bailó los temas de Luismi con una camisa blanca. Muy rápido, las imágenes se viralizaron entre sus fans y los del cantante.

A principios de febrero pasado, Boneta anunciaba que la segunda temporada de la serie sobre el astro mexicano comenzaba su rodaje. En esta ocasión, se trata de un Luismi más maduro, que tiene que sortear nuevos desafíos. Para ello, el actor anunció que se tenía que aclarar el pelo y agregar una prótesis en su papada, como forma de parecerse al Luis Miguel de la edad adulta.