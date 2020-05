La abuela dentro del geriátrico escuchando el recital de su hijo.



Acompañado sólo con una guitarra, Omar Romero, un hombre de Neuquén, ofreció un recital para su madre alojada en un geriátrico desde la vereda y a través de la ventana.

Madre e hijo están separados desde que comenzó el aislamiento obligatorio, por eso Romero decidió ir a sorprender a su madre sin violar las medidas de seguridad.

Sentado con su guitarra, y con la ayuda de un asistente que le sostuvo un micrófono, el hijo interpretó varias canciones que fueron disfrutadas por la mujer y por las otras personas alojadas en la residencia.



La madre de Romero se llama América Pilar Cortéz, y su apodo es “Negrita”. La emotiva “serenata” tuvo lugar en el barrio San Lorenzo de la capital neuquina.