Película La Ola - Telecentro Play

“La última ola”, la gran película de cine catástrofe, llegó a TELECENTRO PLAY para disfrutarla en esta cuarentena.

Cuando una parte de la montaña se desprende y cae sobre el estrecho fiordo noruego Geiranger, se crea una violenta ola de 85 metros que amenaza con arrasarlo todo.

Un geólogo noruego descubre que la llegada del tsunami afectará directamente a un pueblo que no recibirá la advertencia a tiempo. Solo él puede salvarlos.

Your browser does not support the video element.

Noticias relacionadas

El film recibió las mejores críticas de los especialistas y fue la candidata de Noruega a la carrera de los Óscar, en la categoría de la Mejor Película Extranjera.

Como siempre, el mejor contenido nacional e internacional lo podés disfrutar con la mejor imagen a través de TELECENTRO.

Si aún no lo tenés, comunícate al 6380-0000 y no te quedés afuera te este gran beneficio que brinda TELECENTRO a sus clientes.