El momento en que la policía detuvo a Omar Jimenez. (Foto: gentileza CNN).

La Policía detuvo durante la madrugada a un equipo de CNN que cubría en vivo los disturbios desatados en la ciudad de Minneapolis por la muerte de un hombre negro a manos de las fuerzas del orden local.

La cadena publicó imágenes del corresponsal Omar Jimenez hablando tranquilamente con los policías, quienes portaban bastones y cascos antidisturbios, antes de ser esposado y detenido junto a su equipo.

"¿Le importaría decirme por qué estoy arrestado, señor?", se escucha decir al reportero, que se identificó como parte de un equipo de CNN y avisó que estaban en vivo. "¿Por qué estoy arrestado, señor?", repite. Ante la pregunta, no se escuchó ninguna respuesta.

El momento en que la policía hablaba con un productor. (Foto: gentileza CNN).

Antes de la detención, mientras la policía del estado de Minnesota rodeaba a Jimenez, el periodista habló con los oficiales para decirles que quería cooperar y les preguntó dónde querían que se ubicaran para no entorpecerlos. "Iremos a donde quieran", dijo Jimenez.

CNN recalcó luego que la Policía detuvo a Jimenez, que es un ciudadano negro, pero no a un periodista blanco que también estaba cubriendo los disturbios en la zona. Jimenez volvió al aire más tarde, después de que la Policía lo liberara y habló de un momento "tenso". Según dijo, los policías que lo detuvieron le dijeron que "solo seguían órdenes".

El canal emitió un comunicado en el que condenó el actuar de la Policía, que consideraba una violación de la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión. Los periodistas cubrían la tercera noche consecutiva de disturbios provocados por la muerte de George Floyd, ocurrida el lunes poco después de ser arrestado bajo sospecha de usar un billete falso.

A CNN reporter & his production team were arrested this morning in Minneapolis for doing their jobs, despite identifying themselves - a clear violation of their First Amendment rights. The authorities in Minnesota, incl. the Governor, must release the 3 CNN employees immediately.