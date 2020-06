Clase por Zoom - Imagen ilustrativa

Una joven decidió tener sexo con su novio en plena clase de Zoom y olvidó el micrófono abierto.

Tras advertir lo sucedido, compartió el video del insólito momento en las redes sociales, donde se volvió viral.

Your browser does not support the video element.

El momento se registró durante una clase virtual brindada por una maestra de un instituto de Colombia. Según trascendió, la joven se conectó a la lección virtual y, en el medio, decidió tener relaciones sexuales con su novio.

Noticias relacionadas

Sin embargo, olvidó cerrar el micrófono y toda la clase, inclusive la maestra, escuchó sus gemidos. "Te estamos escuchando. Hola, dejaste el micrófono abierto", dice la profesora.

Al darse cuenta que no obtendría respuesta, decidió silenciarlo y seguir con la clase.