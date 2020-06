Kun Agüero.

El primero de junio fue el cumpleaños de Sergio "Kun" Agüero y, sorpresivamente, el futbolista se convirtió en uno de los protagonistas del día, pero no por el festejo sino por la polémica que desató un mensaje de Gianinna, la madre de su hijo Benjamín. En una serie de mensajes que compartió en sus historias de Instagram, la hija de Diego Maradona dejó en claro su enojo con el futbolista.

En un primer video, Giannina dijo, mirando a cámara: " Primero de junio, día donde... ¿Cómo le puedo decir? Se caen las caretas ". En esa misma historia se puede leer un texto alusivo. " Reitero, decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que NO TAMBIÉN. Te creías bastante piola pero... el sol no se tapa con la mano, ¿no? ".

Más tarde, publicó en su muro: "Si decís Gianinna es Benjamin también, porque yo lo quiero así. Porque nos elegimos, porque sos mi prioridad, porque decidí que tengamos este vínculo, y que vos veas la vida desde esta perspectiva de construir sin destruir. Y quienes me aman saben que vos primero, después el mundo. Que la vida nos siga encontrando tomándonos un té y mirando la luna una y mil veces más. ¡GRACIAS! En pijama, abrigándonos con lo que teníamos a mano, ¡Lo simple siempre gana! De disfrutar se trata, estamos de paso. 'Me lo pensé dos veces y te elegí las dos'".

Los rumores indicaban que el motivo del enojo era que Benjamín no había sido invitado al festejo , pero este miércoles finalmente se reveló qué fue lo que le molestó a Gianinna, cuando el Kun, en medio de una transmisión a través de una plataforma que ofrece un servicio de streaming de video, fue sorprendido por el llamado de su hijo. En ese momento, el futbolista se disculpó por no haber leído el mensaje que Benja le envió el día de su cumpleaños. "¿Qué pasa, loco? ¿Me estás viendo? Estaba leyendo, porque no lo leí. Vi que era mucho y dije 'mañana lo leo'; estaba comiendo" , se disculpó.

En medio del diálogo, Agüero reconoció, también, no haber atendido el teléfono cuando Benjamín lo llamó: "Con razón me llamaste tantas veces... Para ver si yo te decía algo. ¿No?Ayer a las 12, pero hoy me llamaste varias veces, también. Yo pensé: 'este me llama por el mensaje'. Alto mensaje tiraste, perrito malvado ".