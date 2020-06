Scocco se fue de River y su futuro se encamina hacia Newell's

Estadio de River.

Omar Labruna, ex futbolista de River e hijo del ídolo Ángel Labruna, opinó sobre el viejo debate sobre que los futbolistas no deben tener sexo antes de un partido.

"Me ha pasado de desgarrarme por tener sexo antes de un partido. Uno quería justificarlo de que no fue por eso, pero es por eso. Es por no cuidarse, no descansar bien. El físico lo siente y pasa factura.", contó Labruna en diálogo con Radio La Red.

Omar fue dirigido por su padre en River entre 1976 y 1981 y contó que su padre no se tomó muy bien la noticia del motivo de la lesión de su hijo: "Mi viejo me quería matar, me quería prender fuego".

"Siempre se dice hasta cuándo uno puede tener relaciones sexuales. Eso depende de la continuidad y del cuidado de cada uno. Si vos venís teniendo relaciones todos los días, el domingo no tenés piernas. Pero si lo venís manejando bien, no hay problemas", explicó.

Labruna.

Al mismo tiempo, Labruna reconoció que un "jugador extraordinario, de Selección y multicampeón" de River decía que "tenía sexo todos los días y el domingo volaba", aunque lo cuidó y no quiso decir quién era.