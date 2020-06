Ordenan restricción perimetral para el exmarido de Miss Bolivia tras la denuncia por violencia de género

Miss Bolivia.

Emmanuel Taub, ex marido de la cantante Miss Bolivia, se autodenunció en la Justicia para despegarse de cualquier tipo de acusación por violencia de género que pueda hacer su expareja, Miss Bolivia, y pidió que la cantante sea citada a declarar.

Luego de la repercusión que tuvieron los mensajes que la artista publicó en su cuenta de Instagram, asegurando que recibió golpes y compartiendo estremecedoras imágenes de heridas en su cuerpo, el filósofo presentó un escrito ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La denuncia aclara comentarios sobre la separación que comenzó en febrero, ese mismo mes se fue de la casa que compartían, pero que retornó a la misma para cumplir el aislamiento obligatorio. “Desde ese momento la convivencia se fue tornando cada vez más difícil ante los planteos de María Paz Ferreyra (Miss Bolivia) de no soportar que mi hora de trabajo sea la nocturna, momento en el que encuentro la tranquilidad y libertad para pensar y escribir”, sostuvo.

“Hablamos al respecto sobre lo que nos pasaba, y por primera vez me dijo que ella sentía angustia porque trabajaba de noche y no me metía a dormir con ella porque era lo que vivió de chica con su papá y el divorcio de sus padres, en donde él la dejaba esperando a la salida del colegio hasta que al anochecer la celadora debía llamar a la madre para que la busque. Me dijo que eso para ella era una violencia simbólica que le ejercía el padre y que lo veía en mí. Compartíamos todas las cenas y a veces algunas series de televisión. Y luego yo me iba a trabajar para volver a la cama matrimonial junto a ella por la madrugada”, continuó el sociólogo.

Con respecto a las imágenes que la cantante compartió de sus extremidades lastimadas, Taub señaló que estas heridas no son consecuencia de golpes y que son producto de una presunta caída. “Tales imágenes nada tienen que ver con hechos de violencia de género, sino con un posteo que había hecho en Instagram relatando que había que cuidarse con el piso mojado. Es por ello que solicito cite a la Sra. Paz a efectos de que deponga bajo juramento las fechas y motivos de las publicaciones realizadas con carácter urgente”, redactó.

Tras ese escándalo con los mensajes, Taub dice que se fue de la casa, lo que provocó una discusión a los gritos. Sin embargo, el sociólogo indicó que el último encuentro del 16 de mayo fue en buenos términos.