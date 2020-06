Plan de 800 nuevas viviendas en Esteban Echeverría: "Hay familias que esperaban casas desde hace años"

María Eugenia Bielsa, Ministra de Habitat y desarrollo.



Las 800 viviendas del barrio Juan Pablo II, ubicado en Monte Grande, volverán a estar dentro de los planes del Gobierno luego de haber sido abandonadas. A partir de esta semana se retomarán las obras con tareas en conjunto entre Nación, Provincia y Municipio para que a fin de año se puedan entregar las primeras casas.

En la mañana de hoy, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, recorrió el barrio junto al intendente Fernando Gray y anunciaron de forma oficial el regreso de las obras al barrio.

"Cada familia ya sabe cuál es la vivienda que le toca. Son familias que hoy están en lugares hacinados, inundables. Desde enero venimos trabajando esta reactivación con el intendente y queremos que para fin de año una parte de este barrio pueda ser otorgado. Es una obligación del Estado terminar estas obras", explicó la ministra Bielsa.

Estas viviendas -que ya están adjudicadas- fueron pensadas desde un principio para dar un hogar digno a familias con situaciones habitacionales críticas. Especialmente este barrio albergará a la mayoría de las personas que actualmente viven a orillas del Río Matanza-Riachuelo.

"Indudablemente vamos a reactivar estas obras con dos motivos: darle trabajo a nuestra gente y darle un techo digno a cientos de familias que lo merecen. Vamos a hacerlo cumpliendo todos los protocolos como corresponde", agregó el intendente Fernando Gray.