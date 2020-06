Loco Gatti: “Me ofrecieron un millón de dólares para que me dejara hacer dos goles en un Superclásico”

Tecla Farías. Tecla Farías.

Nadia Denise Figueroa, la mujer que denunció el domingo al exfutbolista Ernesto Farías por violencia de género, reiteró este lunes esas acusaciones públicamente. La joven de 23 años dijo que no sabe "cómo salió viva" de ese episodio y remarcó que el actual asistente técnico de las inferiores de River la "quiso matar con una copa rota".

Nadia reconoció haber estado en el departamento de Farías en la ciudad de La Plata junto a otras dos personas (una mujer y un hombre) y señaló que al exdelantero "lo tuvieron que frenar entre tres". "Forcejeamos porque no acepté algunas cosas. Él estaba sacado", subrayó.

"Fui a hacer mi trabajo y no me quería terminar de pagar. Salí en estado de shock y fui a realizar la denuncia después que me atendieron y me calmaron", dijo durante una entrevista.

Y agregó: "Farías me agarró del cuello. Yo me encontré con él por un contacto con una amiga en común que me lo presentó, pero no lo conocía. Fue la primera vez que estuve con él". "Me decía 'te voy a matar' y yo pedía a gritos que me dejara ir. Después me decían que si les daba la clave del celular me dejaban ir. Estoy muy mal porque me amenazó en el momento y temo por mi vida", contó Figueroa y cerró: "Yo intenté defenderme y le di con algo en la nariz, por eso tiene esa marca".

Este lunes a la mañana, el fiscal de la causa confirmó que "se produjo un altercado en el que terminaron heridos una mujer y un hombre, que habían tenido un encuentro casual". Juan Cruz Condomí Alcorta indicó también que hay dos denuncias cruzadas y que deberá estudiarlas para evaluar la culpabilidad de los acusados. Una de las presentaciones fue hecha por una mujer de 23 años que adujo una agresión, mientras que la otra fue hecha por el exfutbolista, que también señaló que fue agredido.



El hecho



Ernesto Farías, exfutbolista de Estudiantes, Independiente y River, fue denunciado por "lesiones y daño" a una joven de 23 años en un departamento de La Plata.

Ante un llamado, efectivos policiales acudieron al domicilio y allí se encontraron con la mujer, que aseguró el exfutbolista la agarró del cuello, la golpeó y la insultó.

Otro hombre de 37 años aseguró haber recibido un golpe en la nariz. Al Tecla Farías se le iniciaron dos causas en el Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Federico Atencio: una por incumplir la cuarentena y otra por la presunta agresión a la mujer.