VIDEO: policía héroe salvó a niño de morir aplastado tras un accidente de tránsito

El momento del accidente.

IMÁGENES SENSIBLES. Un minibús hizo un giro prohibido y provocó un choque con otro vehículo en un cruce de la ciudad de Jabárovsk, en el Lejano Oriente de Rusia.

Luego del choque, el conductor del minibús perdió el conocimiento y el vehículo comenzó a andar en círculos fuera de control, mientras que un niño de 3 años de edad salió violentamente despedido a través de una ventanilla y cayó en medio de la calle.

Todo pudo haber terminado en una auténtica tragedia, pero afortunadamente la historia tuvo un final felíz.

Un agente de la Policía Judicial que circulaba con su auto por el lugar se bajó de inmediato y corrió para rescatar al pequeño, evitando que fuera atropellado. Tras hacer varios círculos, el microbús se detuvo finalmente tras chocar con una barrera a un lado de la carretera.

La Guarda de Tráfico está investigando las circunstancias del siniestro.

Fue un verdadero milagro.

IMÁGENES SENSIBLES. Accionar de policía héroe. Video gentileza RT.