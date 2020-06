La bronca del chozno nieto de Belgrano por robo del reloj: "Fue una impotencia terrible"

El municipio de La Plata investiga si inspectores de la Secretaría de Control Ciudadano sustrajeron de manera ilegal bebidas alcohólicas de un supermercado tras realizar un operativo de control, luego de que el dueño del local denunciara el hecho en las redes sociales, informaron fuentes oficiales.

El dueño del comercio, actualmente clausurado por irregularidades, denunció que durante un operativo de control los inspectores municipales “seleccionaron” bebidas alcohólicas y se las llevaron ilegalmente como parte del proceder de clausura.

Your browser does not support the video element.

Todo ocurrió el pasado martes por la noche en el local ubicado en la avenida 32, entre 131 y 132, y quedó filmado por las cámaras de vigilancia del lugar.

Según se pudo observar, los agentes llegaron para realizar un control de rutina en el supermercado y encontraron irregularidades como productos vencidos, que no se respetaba el horario de cierre y que no tenían permiso para vender bebidas alcohólicas.

No obstante, el dueño del lugar dijo en redes sociales que, tras la clausura, los agentes eligieron las bebidas más caras y se las llevaron luego de realizar un operativo en el lugar.

Por este motivo, el secretario del área, Roberto Di Grazia, se comunicó con el responsable del comercio y le solicitó una copia de la cinta de grabación y del acta de infracción labrada.

Según voceros de la comuna, también se dispuso abrir un sumario administrativo para los integrantes del operativo, y se procederá a verificar la denuncia del comerciante, el acta de infracción y la mercadería incautada con el objetivo de "poder verificar el accionar de los agentes inspectores".

En caso de que se constate alguna irregularidad, el municipio aseguró que desplazará a los trabajadores y radicará una denuncia penal para que se investigue lo ocurrido.