Bermúdez nuevamente contra Tevez: "No podemos aceptar el oportunismo político"

Bermúdez y Carlos Tevez.

El colombiano Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, subió hoy la apuesta en la disputa pública con el delantero Carlos Tevez al afirmar que, si bien "espera la renovación" de su contrato, no puede "aceptar el oportunismo político y la mentira a hinchas y socios".



"Claro que nosotros como todo el mundo Boca espera la renovación de (Mauro) Zárate y Tevez. Son símbolos y bastiones deportivos. Lo que no podemos aceptar es el oportunismo político y que se le mienta al hincha y socio que ama el club como nosotros", publicó el ex defensor, en su cuenta oficial de Twitter.



Cuando todo parecía encaminado para la extensión del vínculo que vence este 30 de junio, unas declaraciones televisivas de Bermúdez, quien aseguró que Tevez era un "ex jugador" cuando se inició la gestión del presidente Jorge Amor Ameal en diciembre pasado, hicieron salir a hablar al "Apache".



"Con él hemos tenido el profundo respeto que tenemos con todo el plantel. Cuando asumimos, Carlos era un ex jugador de fútbol, venía muy golpeado, no era protagonista. Nosotros llegamos y muchos decían que veníamos a darle el punto de salida", dijo el "Patrón".



El atacante, por su parte, anunció este viernes que renovará su contrato con el club por seis meses y que donará el dinero que recibirá a una ONG, remarcando que no quiere "ver nada de plata".



"Con mi familia decidimos donar todo el contrato que me está ofreciendo Boca y después ver cómo estoy, cómo me siento. Me parece bien para Boca, para mí, y le hacemos un bien a la gente en este momento que estamos pasando", comentó.



¿Cuál es la principal traba? Que la dirigencia de Boca no aceptó la contraoferta del "Apache", con su intención de firmar un vínculo de seis meses.



El club quiere que Tevez, capitán y autor del gol que le dio el título de la última Superliga, firme por un año, con el compromiso de dejarlo ir si en diciembre quiere retirarse o partir a jugar al exterior.