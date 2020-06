VIDEOS: el increíble cambio de escenas de películas de siglo XIX a través de la inteligencia artificial

La actriz Stormy Daniels tendrá su cómic.

La estrella de cine para adultos Stormy Daniels, cuyas acusaciones de haber tenido una relación sexual con el presidente estadounidense Donald Trump desencadenaron una batalla legal, regresa como una superheroína en una serie de libros de cómics.

Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, lanzará una serie de cómics de ficción llamada “Stormy Daniels:Space Force” en el otoño boreal con Producciones TidalWave.“Todo es satírico, por supuesto”, dijo a Reuters en una entrevista. La editorial describió la serie como una “serie de comedia, acción y aventura picantes”, algo así como “‘Barbarella’ con ‘Star Trek’ con ‘Stripperella’”.

Su único pedido a los autores del libro, contó, fue que “no se me mostrara como una tonta”, agregó. Daniels quedó en el centro de atención en 2018 después de que se revelara que recibió dinero para que no revelara una relación que dice tuvo con Trump en 2006, antes de que fuera elegido presidente. El mandatario ha negado tener una aventura con ella.

Desde que un juez estadounidense desestimó su caso de acuerdo de dinero contra Trump en marzo de 2019, Daniels se embarcó en nuevas empresas, incluido un podcast y una comedia de stand up en todo el mundo. Ahora planea protagonizar una película de terror.

“No voy a sentarme aquí y mentir y decir que no salieron cosas buenas de eso, porque sí lo hicieron”, declaró Daniels, refiriéndose a su fama. “Pero lo que la gente no se da cuenta es que siempre es una espada de doble filo”, concluyó.

