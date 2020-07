Juez Narvarte, por muerte de Fabián Gutiérrez: "El cuerpo estaba enterrado y envuelto en una sábana"

Fabián Gutiérrez.

Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina Kirchner desaparecido desde el jueves, fue hallado muerto en una vivienda de Río Gallegos luego de que los cuatro detenidos por el caso le confesaran ante el juez que lo habían matado. Por las últimas investigaciones, se trataría de un crimen pasional-extrosivo.

Según informaron fuentes policiales, durante la madrugada, la Policía detuvo a cuatro personas, presuntamente vinculadas a la desaparición del exsecretario presidencial, mientras que durante esta mañana los efectivos policiales realizaban allanamientos en distintos puntos de la ciudad.

Los detenidos se encontraban declarando esta mañana ante el juez de instrucción Carlos Narvarte, quien paralelamente ordenó nuevos allanamientos, luego del que se realizó anoche en el domicilio de Gutiérrez.

Tras la denuncia de su madre por la desaparición, peritos criminalísticos realizaron anoche un operativo en el último domicilio de Gutiérrez, ubicado en Perkins y padre Alberto D´Agostini de la villa turística.

Según explicó el juez Narvate en declaraciones a la prensa local, en ese domicilio se encontraron "indicios y manchas de sangre, con lo cual posiblemente pudo haber un hecho de violencia".

Luego de ese operativo, el magistrado dispuso la realización de cinco allanamientos y dos requisas vehiculares.

En una de esas requisas, una camioneta intentó darse a la fuga y, al detenerla "se encontraron manchas rojizas y otros indicios", precisaron las fuentes policiales, que adelantaron que en las próximas horas se realizarán nuevos allanamientos para determinar el paradero de Gutiérrez.

El ahora empresario había sido procesado por el juez federal Claudio Bonadio en noviembre del año pasado, sin prisión preventiva, como supuesto coautor del delito de lavado de dinero en el marco de un expediente vinculado con la causa de los Cuadernos.